В лесных массивах Ленобласти ведутся поиски мужчины с отказавшими ногами

На левой руке заблудившегося татуировка с женским портретом Фото: Pixabay

На левой руке заблудившегося татуировка с женским портретом Фото: Pixabay

В Ленинградской области житель Тихвина ушел в лес и пропал. Отмечается, что у мужчины отказали ноги. Группа спасателей занимается его поисками.

Мужчина ушёл в лес накануне днём, 21 апреля. Домой он с тех пор так и не вернулся — у него отказали ноги.

В разговоре с дочерью потерпевший сообщил, что он находится в нескольких километрах от памятника «Танк» в лесных массивах Тихвина.

На поиски 45-летнего мужчины отправились спасатели. Житель Ленобласти вышел из дома в бейсболке болотного цвета, камуфляжных брюках, зеленой куртке, черном свитере и резиновых сапогах, сообщают Невские Новости.

Отмечается, что у заблудившегося лицо прямоугольной формы, высокий лоб, прямые брови, глаза голубого цвета и большой нос. Ещё одна опознавательная примета — татуировка с женским портретом на левой руке.

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