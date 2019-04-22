Крупнейшую школу Петербурга проверяют после случая кори

Один из 1,3 тысячи учеников, возможно, подхватил крайне заразную болезнь.

В Калининском районе Петербурга ученик школы №100 заболел корью. Так как болезнь очень заразна, медики осматривают всех детей и экстренно делают прививки, сообщили Gazeta.SPb в Роспотребнадзоре 22 апреля.

Диагноз мальчику поставили на этих выходных. Самая большая школа Санкт-Петербурга на Бестужевской улице пока что работает как обычно, в нее ходят 1,3 человек.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на конец 2018 год, свыше 5 тысяч детей никогда не прививались от кори. В 2018 году корь нашли у 54 человек.

Симптомами кори являются высокая температура , сыпь, конъюнктивит, воспаление слизистой рта. По данным ВОЗ, в 2017 году от кори погибло 110 тысяч человек, причем 93 тысячи — это дети до 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что врача поликлиники Санкт-Петербурга оштрафовали за разглашение врачебной тайны.