Стало известно местонахождение картины Левитана

Полицейские выяснили, где находится украденная картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня». Об этом сообщает «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным новостного агенства, картину вернут в понедельник, 22 апреля. Специалисты осмотрят полотно и выяснят нет ли на нём повреждений.

Правоохранители проводят проверку по факту пропажи картины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что 22 апреля появилась информация о краже картины стоимостью 2,2 млн рублей.

Полотно было похищено у художественного эксперта. В правоохранительные органы обратился директор научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени Третьякова». Ранее 11 апреля картина была передана по расписке, после чего и пропала.

Некоторое время спустя картину нашли на онлайн-аукционе.