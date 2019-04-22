Петербуржец, обманом присваивающий деньги своих «клиентов», лишится свободы

В Кировском районе Петербурга суд признал мужчину виновным за серию краж чужого имущества путем обмана. Максим Маршунов приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Согласно материалам дела, подсудимый с целью получения дополнительного дохода, под предлогом помощи предложил оформить разрешения на временное проживание и вида на жительство гражданину Украины. Однако условия сделки выполнять он не планировал.

Таким образом, он получил от потерпевшего в счет оплаты услуг около 180 тыс. рублей, сообщили в городской прокуратуре.

Кроме того, злоумышленник предложил оформить загранпаспорта и финскую визу потерпевшей женщине, обогатившись за ее счет на 15 тыс. рублей. «Руку помощи» в решении аналогичных вопросов он протянул ещё одному мужчине — за что получил 28 тыс. рублей.

Суд признал Маршунова виновным в совершении этих преступлений и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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