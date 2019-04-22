Чек-лист генеральной уборки. 5 правил эффективной уборки

Генеральная уборка — при этом словосочетании вся семья содрогается. И вот снова всю субботу, а может и все выходные, придётся трудиться на благо чистоты дома. Руководитель учебного центра комфорт-сервиса «Домовёнок» Алёна Санникова расскажет, как правильно проводить генеральную уборку.

1.Перед генеральной уборкой советуем провести расхламление. Проведите ревизию гардероба, книжных полок, писменного стола, продуктов на кухне, в частности в холодильнике, а также вот этого маленького выдвижного ящика, куда вы скидываете всё самое мелкое и ненужное (у всех есть такой). Когда дома нет лишнего, сразу и дышится легче, и убирается проще.

2.Проверьте, есть ли у вас всё необходимое для генеральной уборки: несколько ёмкостей для воды, салфетки, губки, швабра, моющие средства, пылесос, перчатки. Ёмкость для воды и салфетки должны быть разными для разных комнат — для пола, мебели в жилых помещениях, кухни и санузла.

3.В уборке должны участвовать все члены семьи. Разделите обязанности. Когда клинеры «Домовёнка» приезжают на генеральную уборку, первое, что делает бригадир (старший на заказе), — осматривает помещение и распределяет каждого домовёнка по комнатам. Примите роль бригадира, распределите всех членов семьи по комнатам и раздайте инвентарь.

4.Начинать генеральную уборку следует сверху вниз — так вы избежите лишней работы. На генеральной уборке сначала обеспыливают потолки и стены с помощью швабры и специальной сухой насадки. Затем протирают карнизы и обеспыливают шторы при помощи пылесоса. Далее домовята протирают от пыли все верхние полки. Если есть сложные загрязнения, то это место замачивается либо используются специальные моющие средства. Пол моется в последнюю очередь. Соблюдайте этот порядок во всех комнатах.

5.Внимательно относитесь к моющим средствам! Во время генеральной уборки важно не навредить себе и поверхностям. Обязательно надевайте перчатки и читайте инструкцию к химическим средствам. Для большинства поверхностей достаточно простого мыльного раствора. Не трите поверхности абразивной стороной губки, щёткой или, что ещё хуже, металлической губкой: на них останутся царапины и внешний вид мебели испортится. Если загрязнение не отмывается, замочите его в тёплой воде с небольшим количеством моющего средства, если и это не помогает, увеличьте количество средства — и так до тех пор, пока всё не отмоется.

Если вы хотите сэкономить своё время и силы, то советуем заказывать уборку в клининговой компании. В комфорт-сервисе «Домовёнок» на генеральную уборку привозится парогенератор — незаменимая вещь в борьбе с водным камнем и разными грибками, плесенью и отложениями в ванной и санузле.