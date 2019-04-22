Нелегальный книжный магазин выселили из дома на Ленинском

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом выселили книжный магазин, который незаконно располагался в здании на Ленинском проспекте в Кировском районе Петербурга.

На общей площади 1000 кв. м. были обнаружены неоднократные несогласованные перепланировки под торговые залы, пункт выдачи товаров, склады и офисы.

Об этом сообщает Комитет по контролю за имуществом. В ведомстве подчеркнули, что книжный дом располагается на первых двух этажах многоквартирного дома без согласования с властями.

Задолженность перед городом по данному зданию составляет более 18 млн рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Калининском районе стоматология освободит незаконно занимаемое помещение.

Сотрудники комитета провели рейд по нежилым помещениям. В ходе него выяснилось, что в доме №20 по Гражданскому проспекту незаконно ведет свою деятельность клиника — договор аренды с ней был расторгнут в феврале 2019 года.