Застройщик ЖК «Щеглово парк» хочет признать себя банкротом

ГК «Мегаполис», занимающаяся строительством ЖК «Щеглово парк» во Всеволожском районе Ленобласти, подала иск о собственном банкротстве. Об этом сообщает «АБН».

Информация о первых проблемах застройщика появилась осенью 2018 года, а в декабре компания признала, что «заморозила» строительный объект. По словам представителей «Мегаполис», летом 2018 года Центральны Банк России лишил лицензии страховую компанию, в которой были застрахованы ДДУ, а другие страховые организации отказались сотрудничать с застройщиком. Отказались выдавать гарантии и банки.

4 февраля «Мегаполис» подарил дольщикам надежду, что Госдума вот-вот должна принять закон, разрешающий застройщикам передавать старые ДДУ в Фонд защиты прав дольщиков. Но спустя два месяца ГК «Мегаполис» подала заявление о своем банкротстве.

Власти Ленобласти пока не располагают подробной информацией о ситуации в ЖК «Щеглово парк», пишет «АБН».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что совладельцу «Юлмарта» Михаилу Васинкевичу не удалось оспорить свое банкротство.