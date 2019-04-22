Захар Прилепин прокомментировал госпитализацию Дмитрия Быкова

Прилепин пожелал скорейшего возвращения Быкову. Фото: https://vk.com/zaharprilepin
Прилепин пожелал скорейшего возвращения Быкову. Фото: https://vk.com/zaharprilepin

Писатель и публицист надеется, что коллега в скором времени придет в себя.

Захар Прилепин приехал в Санкт-Петербург, чтобы презентовать книгу «Некоторые не попадут в ад». В разговоре с журналистами Piter.TV он рассказал, что думает и чувствует по поводу госпитализации писателя Дмитрия Быкова. Прилепин назвал коллегу «очень умным, очень одаренным персонажем». Также писатель отметил, что Быков многое сделала для россиян – он научил многих «более сложны мыслить». Прилепин пожелал Быкову скорейшего выздоравления.

«Я хочу, чтобы он был»,

— подытожил писатель.

Напоминаем, Дмитрию Быкову стало плохо по пути в Уфу еще 16 апреля, куда он летел, чтобы встретиться с читателями. Мероприятие пришлось отменить, а писателя госпитализировать. Сейчас он находится в столичной больнице, его состояние долгое время оценивалось как тяжелое. На данный момент он выходит из комы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дмитрий Быков пообещал вскоре выйти в эфир.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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