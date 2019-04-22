Петербурженка угодила под колеса машины на парковке ТК Платформа

Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Инцидент случился сегодня, 22 апреля, на территории парковки торгового комплекса «Платформа». Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией с Telegram-каналом «Аварийный Петербург». Горожане рассказывают, что пожилую женщину сбил водитель «Санг Йонг», которые пытался выехать с парковки. Он, по их словам, «совершал маневры», пытаясь выехать на Заневский проспект. В результате автомобиль сбил с ног 65-летнюю женщину. На место происшествия уже приезжали медики, которые оценили состояние петербурженки как тяжелое. Неизвестно, как она себя сейчас чувствует и какие у врачей прогнозы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Касымову продлили арест за смертельное ДТП на Невском. Он будет находиться в СИЗО как минимум до конца мая. Напоминаем, что мужчина стал виновником двух смертей, а еще трое поступили в больницу в тяжелом состоянии.