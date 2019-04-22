Петербуржец, который устроил поджог из ревности, отсидит 19 лет

Из-за необдуманного поступка погибли два человека.

Об этом стало известно сегодня, 22 апреля. Петербургский городской суд вынес приговор 41-летнему мужчине, по чьей вине горела квартира – в ней в этот момент спали двое. Петербуржец рассказал, что все случилось из-за банальной ревности – он якобы слышал доносящиеся из квартиры охи и стоны. Он решил, что его возлюбленная изменяет ему. Виновный уверяет, что занавеска загорелась случайно – мужчина якобы чиркнул зажигалкой, чтобы рассеять мрак, а в результате загорелась занавеска.

Надышавшись угарным газом, Елена и Владимир погибли, так и не сумев выбраться из здания. После выяснилось, что они спали в разных комнатах и даже были одеты. В момент пожара оба были пьяны – возможно именно поэтому они не выбрались из квартиры вовремя.

Больше никто не пострадал – пожарные вовремя приехали на место происшествия.

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