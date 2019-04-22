«Технологический институт» вновь работает после проверки

Станция метро вновь работает. Фото: Pixabay
Станция метро вновь работает. Фото: Pixabay

Станцию метро закрыли почти на два часа.

Инцидент случился сегодня вечером, 22 апреля, в так называемый час «пик». Обо всем рассказали очевидцы, которые уверили, что поездка проезжают мимо «Технологического института».

«Станция «Технологический 2″ работает нормально. Закрыт только переход и первая станция», — уточнил пользователь социальной сети.

В ГУП «Петербургский метрополитен» объяснили, что всему виной бесхозный предмет, который обнаружили в переходе. Станцию закрыли в 18:41, а об открытии стало известно минут 20 назад. Таким образом, проверка длилась примерно полтора часа. На место приезжали спецслужбы, которые убедились, что сумка не несет в себе никакой опасности. Петербуржцы и гости города могут вновь беспрепятственно пользоваться «Технологическим переходом».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что станцию метро «Горьковская» закрыли на проверку.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
бесхоз метро технологический институт
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