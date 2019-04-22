На Петроградке дорожный знак рухнул на прохожих (Видео)

Дорожный знак. Фото: flickr.com/ Jess Aerons
Дорожный знак. Фото: flickr.com/ Jess Aerons

В Петроградском районе Санкт-Петербурга на головы прохожих упал дорожный знак. Инцидент произошел в понедельник, 22 апреля, около десяти часов утра на пересечении набережной реки Карповки и проспекта Медиков. Об этом сообщает телеканал «78».

Знак упал прямо на головы двум женщинам. От удара пожилая женщина упала на дорогу, ее забрала бригада скорой помощи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Кронверкском проспекте кто-то помял дорожный знак «головой». Отмечается, что знак висит довольно низко – не выше чем два метра над землей. Автор поста полагает: «Наверное, чтобы водители его лучше замечали». Поэтому вполне вероятно, что в него головой мог «впечататься» человек. Другие пишут, что знак могла задеть снегоуборочная техника.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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На Петроградке дорожный знак рухнул на прохожих (Видео)