Олимпийского чемпиона арестовали на акции протеста в Лондоне

Этьенн Стотт . Фото: twitter.com/tweetonlondon/
Этьенн Стотт . Фото: twitter.com/tweetonlondon/

Олимпийский чемпион по гребному слалому в парных каноэ Этьенн Стотт был арестован британской полицией во время протестов эко — активистов в Лондоне.

Об этом сообщает «Газета.Ру».

Спортсмен выступил с речью об экологическом кризисе на крыше автобусной остановки, после чего был задержан полицейскими. Инцидент произошел во время акции протеста экологических активистов в районе моста Ватерлоо в Лондоне 21 апреля.

Мирные протесты в Лондоне продолжаются с 15 апреля. Целью активистов является сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу до нулевого уровня к 2025 году.

Всего с начала акций протестов в британской столице было задержано 831 человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что протесты «желтых жилетов» во Франции объединили около 40 тысяч человек.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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