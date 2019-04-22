Госдуме не нравится Comedy Club из-за шуток про депутатов

Василий Власов хочет, чтобы комики нашли другой повод для шуток. Фото: http://duma.gov.ru/
Василий Власов хочет, чтобы комики нашли другой повод для шуток. Фото: http://duma.gov.ru/

Один из них оскорбился, заявив, что это отвратительно.

О своем отношении к популярной передаче рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Ему не нравится, как на ТНТ шутят про его коллег. Он рассказал, что на Comedy Club только и умеют, что обсуждать депутатов и их жизнь. Комики, уверен Власов, зря обвиняют их во всех грехах и рассуждают о количестве съеденной икры и лобстеров, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Власов подчеркнул, что большинство знакомых ему депутатов не такие, какими их стремятся показать. Также он не понимает, почему комики так прицепились именно к парламентариям – пускай обсуждают губернаторов и правительство тоже.

Напоминаем, что ТНТ не раз критиковали за порой жесткие шутки. Оскорбленными себя чувствуют не только депутаты, но и многие другие – зрители шоу не раз писали жалобы на те или иные высказывания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржца хотят посадить на три года из-за неудачной шутки во «Вконтакте» об антифашизме.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
comedy club госдума депутат ЛДПР шутка
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