Госдуме не нравится Comedy Club из-за шуток про депутатов

Один из них оскорбился, заявив, что это отвратительно.

О своем отношении к популярной передаче рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Ему не нравится, как на ТНТ шутят про его коллег. Он рассказал, что на Comedy Club только и умеют, что обсуждать депутатов и их жизнь. Комики, уверен Власов, зря обвиняют их во всех грехах и рассуждают о количестве съеденной икры и лобстеров, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Власов подчеркнул, что большинство знакомых ему депутатов не такие, какими их стремятся показать. Также он не понимает, почему комики так прицепились именно к парламентариям – пускай обсуждают губернаторов и правительство тоже.

Напоминаем, что ТНТ не раз критиковали за порой жесткие шутки. Оскорбленными себя чувствуют не только депутаты, но и многие другие – зрители шоу не раз писали жалобы на те или иные высказывания.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржца хотят посадить на три года из-за неудачной шутки во «Вконтакте» об антифашизме.