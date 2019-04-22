23 млн людей используют „123456“ в качестве пароля

Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал на своем сайте итоги исследования надежности паролей пользователей интернета.

«Кибер-опрос показал, что 23,2 млн пользователей используют „123456“ в качестве пароля», — сообщается на сайте NCSC.

В пятерку самых небезопасных паролей вошли: «123456789», «password», «qwerty» и «111111».

Также в исследовании опубликованы пароли, которые касаются футбольных команд — самые популярные из них «Ливерпуль» и «Челси», а «Blink-182» стал самым популярным паролем среди музыкальных фанатов.

На основе результатов центр кибербезопасности подготовил список рекомендаций для формирования качественной защиты пользователей и государственной политики безопасности в Сети.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Вконтакте» рассказала, что личные сообщения пользователей без решения суда не могут быть выданы никому.