23 млн людей используют „123456“ в качестве пароля

Топ небезопасных паролей. Фото: ncsc.gov.uk
Топ небезопасных паролей. Фото: ncsc.gov.uk

Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал на своем сайте итоги исследования надежности паролей пользователей интернета.

«Кибер-опрос показал, что 23,2 млн пользователей используют „123456“ в качестве пароля», — сообщается на сайте NCSC.

В пятерку самых небезопасных паролей вошли: «123456789», «password», «qwerty» и «111111».

Также в исследовании опубликованы пароли, которые касаются футбольных команд — самые популярные из них «Ливерпуль» и «Челси», а «Blink-182» стал самым популярным паролем среди музыкальных фанатов.

На основе результатов центр кибербезопасности подготовил список рекомендаций для формирования качественной защиты пользователей и государственной политики безопасности в Сети.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Вконтакте» рассказала, что личные сообщения пользователей без решения суда не могут быть выданы никому.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
безопасность интернет исследование
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