В поселке имени Свердлова горит склад дверей

Какова площадь пожара – пока не уточняется.

Инцидент случился сегодня вечером, 22 апреля, под Санкт-Петербургом. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди рассказывают, что на складе хранятся деревянные и пластиковые двери. На место происшествия уже прибыли пожарные, которые занимаются ликвидацией возгорания. Пока что никаких официальных данных не поступало. Непонятно, с чего все началось и есть ли пострадавшие. Очевидцы уверяют, что огнем охвачена вся территория склада.

«Там контора Двери-Ленд вроде, у них там склад был раньше, как сейчас не знаю», — пишет один из комментаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что под Санкт-Петербургом горит военная часть. В Сертолово вспыхнули 200 тонн солярки – огонь сначала поглотил второй этаж какого-то здания, а затем перекинулся на емкости.