Пенсионер провалился на мосту и погиб в Тихвине

Неизвестные сломали переправу.

Инцидент случился еще 22 апреля. Все произошло в Тихвинском районе Ленинградской области. Известно, что злополучный навесной мост находится недалеко от Новгородского шлюза. Пожилой мужчина решил перейти по нему, но не заметил, что он сломан, и провалился. В результате он получил травмы, несовместимые с жизнью. В местной администрации заявили, что мост был в порядке еще 21 апреля. Есть мнение, что порча моста случилась в ночь с 21 на 22 апреля, поэтому-то пенсионер и не ожидал, что по нему нельзя ходить.

Опасную переправу закрыли, следственные органы занимаются выяснением обстоятельств дела. Возможно, им удастся отыскать того, кто стал виновником трагедии.

«По предварительным данным, о поврежденных участках моста местные жители сообщали в Администрацию муниципального образования Тихвинского района по телефону единой дежурно-диспетчерской службы, однако никаких мер реагирования по восстановлению настила моста принято не было»,

— говорится в посте СУ СК России по Ленинградской области.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мошенника, подтасовывающего пенсионерам деньги «банка приколов», задержали. Жертвами становились в основном люди старше 68 лет.