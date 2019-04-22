На проспекте Буденного в результате ДТП погибла девушка

О других пострадавших ничего неизвестно. Фото: vk.com/spb_today
О других пострадавших ничего неизвестно. Фото: vk.com/spb_today

Она скончалась на месте происшествия.

Инцидент случился в ночь с 22 на 23 апреля в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Дорогу не поделили автомобиль LADA и трамвай. Обо всем рассказали очевидцы, которые также поделились видео в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Люди уверяют, что в аварии виноват водитель машины, так как он не захотел пропускать общественный транспорт. По предварительным данным, LADA пыталась проскочить перед трамваем, но не смог. Трамвай въехал в автомобиль и под удар попала девушка, которая сидела на пассажирском месте. Специалисты уже осмотрели водители, а вот петербурженке помочь им не удалось – она погибла.

Пока что никаких официальных данных не поступало. Обстоятельства дела выясняются.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербурженка угодила под колеса машины на парковке ТК Платформа. Пожилая женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
девушка дтп красносельский район
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