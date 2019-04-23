По факту гибели пенсионера на мосту в Тихвине возбуждено уголовное дело

В Ленинградской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после того, как пожилой мужчина провалился на мосту в Тихвине.

Согласно материалам дела, 22 апреля 65-летний мужчина переходил по пешеходному мосту, поврежденному во время поджога, через Тихвинку. Пенсионер не заметил , упал в холодную воду и погиб.

Правоохранители осмотрели место происшествия и тело погибшего. Кроме того, проверка прошла в помещении единого дежурного диспетчерского центра Тихвинского района, в котором была получена полезная для следствия информация, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ленобласти.

По предварительным данным, местные жители обращались в районную администрацию с жалобами на поврежденный мост, однако переправу не отремонтировали.

Следствие собирается найти поджигателей моста, а также дать правовую оценку должностным лицам районной администрации.