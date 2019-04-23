В Калининском районе у подростка похитили телефон

Вчера, 22 апреля, в отделение полиции Калининского района поступило заявление от 43-летней местой жительницы.

Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что около 17:30 часов вечера в районе дома 20 по улице Бестужевской в Калининском районе Санкт-Петербурга произошла кража мобильного телефона.

У её 17-летнего сына неизвестный злоумышленник, применив физическую силу, забрал мобильный телефон и оперативно скрылся с места преступления, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту данного происшествия сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «разбой». Сотрудники полиции приняли меры для поиска и задержания злоумышленника.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти ищут неизвестного, похитившего из частного дома оружие и деньги.