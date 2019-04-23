В Центральном районе из авто украли сумку с тысячей долларов

В понедельник, 22 апреля, в отделение полиции по Центральному району Санкт-Петербурга поступила информация о краже.

Из салона автомобиля, который был припаркован у дома 2 по Площади Александра Невского, была похищена сумка. В украденной сумке находились крупная сумма денежных средств, банковские карточки и документы.

Пострадавший оценил сумму ущерба в 1 тысячу долларов, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту произошедшего сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на немедленный поиск и задержание неизвестных злоумышленников. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за прошедший день в Санкт-Петербурге были ограблены двое пенсионеров.