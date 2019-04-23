Пироманы, сжегшие два «Фольксвагена», отправятся в колонию

Автомобили не подлежат восстановлению. Фото: Pixabay
Автомобили не подлежат восстановлению. Фото: Pixabay

В декабре 2017 года двое подсудимых, находившихся в сговоре, за день сожги два автомобиля.

Подсудимые были в предварительном сговоре с иными лицами. Они облили автомобили марки «Фольксваген Гольф» и «Фольксваген Тигуан» бензином и подожгли. Первый автомобиль находился на набережной Адмирала Лазарева.

Машины сгорели, то есть утратили потребительские свойства и экономическую ценность. Восстановить их было невозможно. Причиненный ущерб в общей сумме составил более 2 миллионов рублей.

В совершении данного преступления изобличены Анатолий Наумов и Мирза Захаров. Подсудимые признали свою вину, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение, а суд признал их виновными. Наумов получил лишение свободы на 2 года 2 месяца в колонии строгого режима, а Захаров — 2 года в колонии-поселении.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что за прошедший день в Санкт-Петербурге были ограблены двое пенсионеров.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
авто поджег суд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красносельском районе пресечен въезд грузовика с мусором
Петербургские муниципалы смогут учреждать интернет-издания
Пироманы, сжегшие два «Фольксвагена», отправятся в колонию
За мошенничество с квартирой петербурженка пойдёт под суд
Ночью в Петербурге угнали две иномарки
В Центральном районе из авто украли сумку с тысячей долларов
За день в Петербурге были ограблены двое пенсионеров
Полицейские задержали петербуржца, стрелявшего в граждан из травмата