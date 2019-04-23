За дачу взятки судебному приставу мужчина может отправится в колонию на 8 лет

В марте 2019 года обвиняемый был задержан полицейскими при попытке дать судебному приставу взятку в размере 20 тысяч рублей.
Прокуратура Приморского района утвердила отвинительое заключение по делу о даче взятки должносному лицу в оношении овиняемого. Дело передано Приморский районный суд Санкт-петербурга для дальнешего рассмотрения.
Следствие установилось, что в марте этого года обвиняемый не хотел выплачивать задолженность по исполнительному производству и предложил судебному приставу-исполнителю Западного отдела судебных приставов Приморского района УФССП России по Санкт-Петербургу денежные средства.
Обвиняемый предлагал закончить исполнительное производство и составить акт о невозможности взыскания в связи с реальной возможность погасить задолженность и наличии у него имущества, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Центральном районе из авто украли сумку с тысячей долларов.