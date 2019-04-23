Студент колледжа выложил на сайт школы интимные фото ученицы

Полиция Петербурга начала проверку в отношении 17-летнего молодого человека, который выложил на сайте школы интимные фотографии своей подруги.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась 33-летняя женщина. В заявлении она написала, что студент промышленного технологического колледжа с июля по октябрь 2018 года получал интимные фотографии её 15-летней дочери. 21 апреля текущего года он разместил их на сайте школы, в которой училась девочка.

Также отмечается, что подозреваемого после опроса отпустили под обязательство о явке. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовное дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржец шантажом вымогал интимные фото у 13-летней девочки. Мужчина скрывался в социальной сети «ВКонтакте» за женскими аккаунтами.

После того, как незнакомец получил интимные фотографии, он стал угрожать школьнице, что опубликует обнаженные фото, если она не продолжит присылать подобные материалы.