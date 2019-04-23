Студент колледжа выложил на сайт школы интимные фото ученицы

Мать девочки обратилась в полицию. Фото: Pixabay
Мать девочки обратилась в полицию. Фото: Pixabay

Полиция Петербурга начала проверку в отношении 17-летнего молодого человека, который выложил на сайте школы интимные фотографии своей подруги.

К сотрудникам правоохранительных органов обратилась 33-летняя женщина. В заявлении она написала, что студент промышленного технологического колледжа с июля по октябрь 2018 года получал интимные фотографии её 15-летней дочери. 21 апреля текущего года он разместил их на сайте школы, в которой училась девочка.

Также отмечается, что подозреваемого после опроса отпустили под обязательство о явке. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовное дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржец шантажом вымогал интимные фото у 13-летней девочки. Мужчина скрывался в социальной сети «ВКонтакте» за женскими аккаунтами.

После того, как незнакомец получил интимные фотографии, он стал угрожать школьнице, что опубликует обнаженные фото, если она не продолжит присылать подобные материалы.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
интимные фото подросток школьница
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вновь пресечен незаконный ввоз в Россию яблок из Республики Беларусь
В Петербурге выросло количество выпускаемых автомобилей
Трамвай врезался в иномарку на улице Салова
Праздник «Спортивный двор» пройдет в Выборгском районе
Петербургские электробусы перевезли уже более 100 тыс пассажиров
Пенсионерка попала под колёса «Яндекс. Такси»
В «Ласточке», идущей в Выборг в мае, пройдет экскурсия
Расселение коммуналок в Петербурге затянется еще на тридцать лет