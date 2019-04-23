В Петербурге выросло количество выпускаемых автомобилей

За три месяца 2019 года питерскими автозаводами произведено 93 тысячи легковых машин, это говорит о высоком росте производства.

По информации «Auto-Dealer-СПб» за I квартал 2019 года автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota увеличили показатели на 6 % по сравнению с прошлым годом. В марте показатели были самыми высокими: выпущено 32 тыс. машин, что на 11 % больше, чем в тот же период минувшего года.

Михаил Чаплыгин – руководитель аналитического агентства об автобизнесе рассказал, что наибольшей популярностью пользуются автомобили Nissan моделей X-Trail и Qashqai. Если высокий рост производства сохранится, то этом году Петербургский автопром может побить свой рекорд. Предыдущий был достигнут в 2013 году: четыре автозавода выпустили 392 тыс. машин.

Напомним, что автомобильные заводы Санкт-Петербурга производят такие популярные модели, как Hyundai Creta, Toyota RAV4, Kia Rio, Hyundai Solaris и т.д. Всего в городе на Неве выпускают девять моделей машин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что под Петербургом может появиться пятый автомобильный завод.