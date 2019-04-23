Праздник «Спортивный двор» пройдет в Выборгском районе

25 апреля жителей Выборгского района Петербурга ожидает мероприятие «Спортивный двор», посвященное празднику весны и труда.

Физкультурное развлечение пройдет в 14:30 на внутридворовой площадке по адресу: ул. Сикейроса, д. 7.

Для участников мероприятия, инструкторы организуют интерактивные площадки: веселые эстафеты «Мега-лодки» и «Мега-лыжи», дартс, кольцеброс, гигантский баскетбол, русские шашки, мини-футбол, флорбол и другие динамичные игры.

Самых активных участников ждут грамоты от Центра спорта Выборгского района.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов посетил Выборгский район с проверкой. В рамках рабочего объезда врио губернатора Петербурга посетил поликлинику, стоматологическую клинику и ряд других социальных объектов.