Проекту «Открытый город» выделят субсидию в 19 млн рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении субсидий на реализацию проекта «Открытый город».

Данный проект принадлежит городскому отделению организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». На реализацию проекта предусмотрена субсидия на 2019 год и на плановы период 2020 и 2021 годов в размере более 19 миллионов рублей.

Цель проекта — знакомить петербуржцев с уникальным культурным наследием города. «Открытый город» начал свою деятельность ещё в 2016 году. Его реализует СПб ГО ВООПИиК совместно с КГИОП.

За годы работы проекта почти 150 объектов культурного наследия стали доступны для жителей города. Каждый год проходит более тысячи мероприятий, в которых участвуют более 20 тысяч горожан и туристов.

В рамках проекта проходят все виды экскурсий, в том числе интерактивные для школьников, квесты для всех возрастных групп, мастер-классы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дом, в котором жил художник Кустодиев, признан памятником.