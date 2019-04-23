Петербуржец получил 3 года за кражу iPhone в новогоднюю ночь

Телефон вернули хозяину. Фото: Pixabay
Телефон вернули хозяину. Фото: Pixabay

Подсудимый в новогоднюю ночь увидел незакрытую дверь и зашел в помещение, где украл iPhone X. Его обнаружили через программу «Найти iPhone».

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал Владимира Антонова виновным в совершении кражи с причинением значительного ущербы и незаконным проникновением в жилище, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ночью 1 января 2019 года Антонов проник в квартиру пострадавшего, заметив, что входная дверь не заперта. Он украл мобильный телефон, стоимость которого составляет 70 тысяч рублей. Жена пострадавшего проснулась ночью и увидела силуэт незнакомца.

Потерпевший совместно с сотрудниками правоохранительных органов и программой «Найти iPhone» установил местоположение смартфона и злоумышленника. Телефон оперативно вернули хозяину.

Суд признал Антонова виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с испытательным периодом в 3 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что отряд Росгвардии задержал вора крышки канализационного люка.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Петербуржец получил 3 года за кражу iPhone в новогоднюю ночь