Отряд Росгвардии задержал вора крышки канализационного люка

Крышка люка может стоить от 40 до 200 долларов. Фото: Pixabay

Крышка люка может стоить от 40 до 200 долларов. Фото: Pixabay

Мужчина привлек внимание тем, что при виде сотрудников национальной гвардии начал нервничать и прятаться за машину.

Вчера, 22 апреля, в 21:35 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск Росгвардии по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга задержал 27-летнего мужчину.

Задержанный подозревается в краже крышки канализационного люка, сообщили Gazeta.SPb в управлении вневедомственной охраны войск Росгвардии РФ по Санкт-Петерубргу и Ленинградской области.

Наряд находился на маршруте патрулирования, когда его внимание привлекли действия неизвестного мужчины. Обвиняемый при виде патрульного автомобиля национальной гвардии попытался спрятаться за свой автомобиль марки «Kia Spectra», который был припаркован у дома 35 корпус 1 по Большеохтинскому проспекту.

Сотрудники Росгвардии проверили документы мужчины заметили на заднем сидении автомобиля крышку канализационного люка.

Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ночью в Петербурге угнали две иномарки.