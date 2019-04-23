Ночью в Петербурге угнали две иномарки

Полицейские начали поиск злоумышленников. Фото: kolesa.ru
Полицейские начали поиск злоумышленников. Фото: kolesa.ru

Одну машину похитили в Московском районе Серверной столицы, другую в Выборгском. Оба инцидента произошли ночью в понедельник, 22 апреля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Московского района обратился 33-летний мужчина, сообщив правоохранителям о краже его автомобиля «Хундай Соната». Угнали машину, по словам владельца, от дома № 2 корпус 1 на Пулковской улице.

В Выборгском районе города на улице Федора Абрамова в понедельник ночью произошло аналогичное преступление — неизвестный злоумышленник похитил автомобиль «Киа Спортэйдж».

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Полицейские начали поиск злоумышленников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что владельцы дорогостоящих Toyota и BMW стали жертвами петербургских угонщиков.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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