На Торфяной дороге велосипедист попал под колеса автомобиля

Какие травмы получил велосипедист пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

Какие травмы получил велосипедист пока не сообщается. Фото: https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортный инцидент с участие велосипедиста произошел в Приморском районе около 15:00.

О происшествии в Приморском районе днем 23 апреля сообщают петербургские водители в социальной сети “ВКонтакте” около 15:00. Велосипедист ехал по проезжей части и был сбит другим участником движения. Предположительно, его сбил автомобиль.

Инцидент произошел на Торфяной дороге. Велосипедист жив, но, судя по фотографиям, получил травмы. Мужчина лежит на краю проезжей части, рядом лежит велосипед.

“Сбили велосипедиста на Торфяной дороге”, — сообщают в соцсети.

Какие травмы получил велосипедист пока не сообщается. Также на место пока не прибыли сотрудники ДПС и скорой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что водитель наехал на велосипедиста из-за неприличного жеста.