Ограничение движения в Петроградском районе с 26 апреля

Дороги закроются в связи с ремонтными работами. Фото: Pixabay

Дороги закроются в связи с ремонтными работами. Фото: Pixabay

Ограничения распространяются на временной период с 26 апреля по 12 мая.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга в связи с проведением работ по прокладке электрокабеля на временной период с пятницы, 26 апреля, по 12 мая будет ограничено и перекрыто движение на некоторых участках дорог, сообщили Gazeta.SPb в организации ПАО «Ленэнерго».

Будет ограничено движение транспорта по Съезжинской улице от Большой Пушкарской улицы до Большого проспекта Петроградской стороны;

Движение по Пионерской улице от Большого проспекта Петроградской стороны до Большой Пушкарской улицы также будет закрыто;

Полностью будет перекрыто движение на Большой Пушкарской улице от улицы Пионерской до улицы Введенской, без перекрестка с улицы Лизы Чайкиной.

Кроме того, с 26 апреля по 9 июня будет полностью закрыто движение автомобильного транспорта по боковому проезду Большой Пушкарской улицы от Введенской улицы до улицы Воскова.

Карта перекрытия дорог доступно на сайте ГАТИ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургские электробусы перевезли уже более 100 тыс пассажиров.