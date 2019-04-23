Петербурженка смогла отнять машину у бывшего супруга только через судебных приставов

На мужчину не подействовало даже судебное решение. Возвращали машину по частям.

В начале документы, потом ключи, а вот машину бывший супруг не торопился возвращать и постоянно “кормил завтраками” экс-жену. На помощь пришли судебные приставы, сообщают в ведомстве сегодня.

Машиной мужчина пользовался больше года, однако транспортное средство находилось в собственности его бывшей гражданской супруги. Женщина обратилась в службу судебных приставов, а еще раньше обратилась в суд с иском.

Бывший сожитель петербурженки не спешил возвращать ей машину, к которой уже успел привыкнуть. Мужчину предупредили о последствиях неисполнения решения суда. В результате машину пришлось забирать на эвакуаторе.

Теперь должнику предстоит выплатить расходы по совершению исполнительных действий на сумму 9 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что судебные приставы заставили жительницу Купчино выплатить штраф за кражу.