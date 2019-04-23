ЦИК Украины объявил о победе Владимира Зеленского на выборах

Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, а действующий глава государства Порошенко — 24,45%.

Во втором туре выборов президента Украины Зеленский набрал лидирующие 73,22%. За него проголосовали более 13,5 миллиона избирателей, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК страны. В свою очередь Порошенко набрал 24,45%. Свой голос за него отдали около 4,5 миллионов жителей.

Зеленский победил действующего главу государства во всех областях, кроме Львовской. Также порядка 2,31% бюллетеней были признаны недействительными.

По законодательству страны официальные результаты будут объявлены после изучения всех оригиналов протоколов, доставленных в ЦИК в бумажном виде. А дату инаугурации определит Верховная рада.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента.