В Петербурге на 9 лет посадили колумбийца за сбыт наркотиков

Иностранец будет отбывать свой срок в колонии строгого режима. Фото: https://pixabay.com

Иностранец будет отбывать свой срок в колонии строгого режима. Фото: https://pixabay.com

Контрабандную поставку запрещенных веществ гражданин Республики Колумбия организовал с соучастниками.

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Колумбия Седано Рамос, сообщает прокуратура сегодня.

Как установил суд, иностранец с декабря 2015 года по март 2016 года с подельниками организовал контрабандный канал поставок крупных партий кокаина с целью последующей перепродажи.

Также колумбиец хотел сбыть особо крупную партию, но не смог довести свой умысел до конца. Именно тогда он был задержан сотрудниками полиции.

С учетом позиции государственного обвинения суд признал подсудимого виновным в совершении этих преступлений и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Иностранец будет отбывать свой срок в колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец, хранивший в обуви наркотики, задержан.