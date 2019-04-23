Петербурженка выпрыгнула из окна, чтобы спастись от огня

Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Инцидент случился сегодня вечером, 23 апреля, в Калининском районе Санкт-Петербурга. Сотрудники МЧС приехали на место происшествия примерно в семь часов – их вызвали тушить квартиру на проспекте Культуры. Известно, что пожаром был охвачен коридор двухкомнатной квартиры. Он поглотил площадь в пять квадратных метров. В этот момент там находилась 23-летняя девушка, которая в панике решила спасаться любым способом – она выпрыгнула из окна, передает 78.ru. С какого этажа она «летела» – не уточняется, но она осталась жива. Ее уже госпитализировали – подробностей о состоянии пострадавшей не поступало.

Спасатели уверяют, что справились с огнем за 15 минут, говорится в сообщении МЧС России по Санкт-Петербургу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге студентка, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна общежития. Девушку спасти не удалось.