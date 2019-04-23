Петербуржцы и ленинградцы массово продают дачи

Россияне отказываются от дач из-за реформы. Фото: Pixabay
Россияне отказываются от дач из-за реформы. Фото: Pixabay

От домов за городом мечтают также избавиться россияне во всех регионах страны.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Эксперты уверяют, что за последнее время увеличилось количество людей, которые желают избавиться от дачи. Таких объявлений стало больше примерно на 20%.

При этом спрос на такое жилье невелик, а цена с каждым годом становится только больше. Специалисты рассказывают, что один квадратный метр в среднем может обойтись в 64,5 тысячи рублей, передают РИА «Новости».

Нежелание иметь дачный участок связано с дачной реформой. Людям проще продать дом, чем заниматься его регистрацией. Тем более многие россияне не хотят платить налог за недвижимость.

На сайте «Авито» удалось найти довольно много объявлений – так, в Ленинградской области предлагают около 12 тысяч вариантов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дача «изобретателя-самоучки» в Ольгино стала памятником культуры.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
дача недвиимость
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы и ленинградцы массово продают дачи
В Эрмитаже девушке провела экскурсию собака-поводырь
Петербуржцы обсуждают пробки в Кудрово по вечерам
На мусороперерабатывающий завод в Ленобласти потратят 2,8 млрд рублей
Смольный объяснил, почему не торопится отключать отопление
Петербурженка выпрыгнула из окна, чтобы спастись от огня
Гостиницу «Выборгская» продают за 1 млрд рублей
В Ленобласти избили природоохранного инспектора