Петербуржцы и ленинградцы массово продают дачи

От домов за городом мечтают также избавиться россияне во всех регионах страны.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Эксперты уверяют, что за последнее время увеличилось количество людей, которые желают избавиться от дачи. Таких объявлений стало больше примерно на 20%.

При этом спрос на такое жилье невелик, а цена с каждым годом становится только больше. Специалисты рассказывают, что один квадратный метр в среднем может обойтись в 64,5 тысячи рублей, передают РИА «Новости».

Нежелание иметь дачный участок связано с дачной реформой. Людям проще продать дом, чем заниматься его регистрацией. Тем более многие россияне не хотят платить налог за недвижимость.

На сайте «Авито» удалось найти довольно много объявлений – так, в Ленинградской области предлагают около 12 тысяч вариантов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дача «изобретателя-самоучки» в Ольгино стала памятником культуры.