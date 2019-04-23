СК разберется в обстоятельствах смерти человека на нефтебазе в Сосновом Бору

Фото: СК РФ по Ленобласти
Фото: СК РФ по Ленобласти

На объекте произошел взрыв из-за загоревшихся паров мазута.

Об этом стало известно сегодня, 23 апреля. Инцидент случился в ночь с понедельника на вторник на нефтебазе ООО «РусЭнерго», которая находится в Сосновом Бору. В результате взрыва пострадал водитель грузовика – он получил ожоги, но остался жив. Другому мужчине, который ночью был сменным мастером, так не повезло – он погиб из-за полученных травм на месте. Инцидент стал поводом для возбуждения уголовного дела – сотрудники правоохранительных органов считают, что к гибели человека привело нарушение правил безопасности.

Сейчас Следственный комитет занимается выяснением обстоятельств дела, а также проводит все необходимые экспертизы. Причина происшествия станет известна совсем скоро.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что очередной взрыв прогремел на Шри-Ланке. В результате погибли почти 300 человек, а травмы получили 500.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
ск сосновый бор
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