На Варшавской под колесами машины погибла женщина

Ее тело уже доставлено в морг.

Об инциденте стало известно сегодня, 24 апреля. Все случилось в Московском районе Санкт-Петербурга, рассказывают очевидцы, которые поделились информацией в социальной сети «Вконтакте». Участниками аварии стал водитель «Ауди» и пешеход, которая переходила дорогу в неположенном месте. Скорее всего, автолюбитель не заметил перебегающую женщину и не успел вовремя затормозить. Очевидцы уверяют, что петербурженка несла из магазина продукты – скорее всего, она шла домой. К сожалению, медики, прибывшие на место происшествия, не смогли оказать ей помощь – женщина скончалась от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов уже начали проводить проверку. Им предстоит разобраться в обстоятельствах дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербурженка выпрыгнула из окна, чтобы спастись от огня. Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.