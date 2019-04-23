Малыш выпал из окна в Коломягах

Его уже доставили в реанимацию.

Инцидент случился в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ребенок по непонятной причине выпал из окна примерно в восемь часов вечера во вторник, 23 апреля. Двухлетний малыш находился на втором этаже и, приземлившись, сильно ударился головой, передает издание «Фонтанка». На место происшествия прибыла карета скорой помощи, которая экстренно доставила ребенка в реанимацию. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно. За жизнь малыша борются врачи больницы им. К.А.Раухфуса.

Есть мнение, что дети чаще выпадают из окон в теплое время года. Малыши хотят выглянуть из квартиры, чтобы понаблюдать за происходящим вокруг, а в итоге оказываются на земле. Лучше всего держать окна закрытыми или установить решетки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербурженка выпрыгнула из окна, чтобы спастись от огня. Она получила черепно-мозговую травму, сейчас женщина находится в больнице.