В среду в Петербурге воздух прогреется до 21 градуса

Атмосферное давление будет мало меняться. Фото: https://pixabay.com
Атмосферное давление будет мало меняться. Фото: https://pixabay.com

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, что середина рабочей недели будет без осадков.

В среду, 24 апреля, петербуржцев продолжить радовать теплая и по-настоящему летняя погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в этот день будет варьироваться от плюс 19 до плюс 21. Ночь, сообщает ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, температура воздуха поднималась до плюс 8.

В прибрежных районах, сообщают синоптики, температура зафиксируется днем на отметке в плюс 15. Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в такую погоду самое время присоединиться к “Весенней неделе добра”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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