В Петербурге проходит «Весенняя неделя добра»

В рамках акции «Весенняя неделя добра» доборольцы и волонтеры облагородили бульвар на улице Гастелло.

Активисты очистили бульвар от мусора и повесели скворечники для птиц на деревья.

Следующее мероприятие акции планируется провести уже завтра, 24 апреля. Волонтеры подготовили концертную программу для подопечных Дома-интерната ветеранов войны и труда №2.

В четверг, 26 апреля, состоится визит в школу-интернат №67 в городе Пушкин. Активисты будут показывать мюзикл «Веселые приключения Незнайки».

Также 26 апреля волонтеры посетят благотворительный фонд помощи животным «Брошенный ангел». Там они будут помогать с уборкой и выгуляют животных.

Организатором всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра» выступает городской Дом молодежи и Центр волонтеров при поддержке Комитета по молодежнй политике и взаимодействию с обещственными организациями.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в парке 300-летия состоится благотворительный забег.