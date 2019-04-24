Матч между “Зенитом” и “Динамо” перекроет улицы Петербурга и изменит маршрут автобусов

В среду, 24 апреля, в связи с временным перекрытием движения по Рюхиной улице и Яхтенной улице, автобусы будут следовать с незначительными изменениями трасс.

Петербуржцам рекомендуют добираться до стадиона “Газпром Арена” на метро. Свои рекомендации оставил комитет по транспорту на официальном сайте.

Также матч между “Зенитом” и “Динамо” временно перекроет движение по Рюхиной и Яхтенной улицам.

Изменится и движение общественного транспорта. Так автобус № 25А с 18:00 до 23:00 будет следовать конечной остановки “Вазаский переулок” по действующей трассе до Морского проспекта, далее по Морскому проспекту, Рюхиной улице, Крестовскому проспекту до конечной остановки “Крестовский остров”. Обратно автобус будет следовать по действующей трассе.

Автобус № 134А с 22:30 до 00:00 проследует от конечной остановки “Лахтинский разлив” по действующей трассе до Яхтенной улицы, далее по Яхтенной улице, улице Савушкина и далее по действующей трассе до конечной остановки “Афонская улица”. Автобус № 134Б с 22:30 до 00:00 проследует в день матча от конечной остановки “Афонская улица” по действующей трассе до улицы Савушкина, далее по улице Савушкина, Школьной улице до конечной остановки “Лахтинский разлив”.

Автобус № К-131 с 18:00 до 23:00 будет курсировать от конечной остановки “Станция Ручьи” по действующей трассе до Петроградской улицы, далее по Депутатской улице, Константиновскому проспекту до конечной остановки “Рюхина улица”. Автобусы №№ К-132, К-232 с 22:30 до 00:00 будут 24 апреля направлены в объезд от Яхтенной улицы по улице Савушкина, Беговой улице, Приморскому проспекту. Также изменения затронут автобус № К-690. С 22:30 до 00:00 он будет направлен в объезд от Яхтенной улицы по улице Савушкина, Туристской улице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Динамо” приедет в Петербурге на матч с “Зенитом” без защитника Рауша.