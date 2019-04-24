“Динамо” приедет в Петербурге на матч с “Зенитом” без защитника Рауша

На встречу с “Зенитом” отправились 19 футболистов “Динамо”. Фото: https://twitter.com/fcdm_official
На встречу с “Зенитом” отправились 19 футболистов “Динамо”. Фото: https://twitter.com/fcdm_official

Футболит сборной России уже пропустил встречи против “Краснодара” и самарских “Крыльев Советов”.

О том, что защитник сборной России Константин Рауш не будет выступать против петербургского “Зенита”, сообщили в официальном микроблоге столичного клуба в Twitter.

Матч 25-го тура чемпионата России проведут в Петербурге на стадионе “Газпрогм Арена” 24 апреля. Как сообщают “РИА. Новости”, Рауш в последний раз выходил на поле в матче 22-го тура чемпионата России против махачкалинского «Анжи» 6 апреля, а после футболист пропустил две встречи.

Также в состав команды не вошел полузащитник Абдула-Азиза Теттеха из-за обилия желтых карточек. На встречу с “Зенитом” отправились 19 футболистов “Динамо”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дзюбу признали лучшим игроком 24-го тура РПЛ.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Газпром арена динамо зенит матч
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