Дзюбу признали лучшим игроком 24-го тура РПЛ

Артем Дзюба. Фото: Twitter РПЛ
Артем Дзюба. Фото: Twitter РПЛ

Нападающий петербургского ФК «Зенит» Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура российской Премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-службе РПЛ.

Опрос на звание лучшего футболиста тура РПЛ проводит в социальной сети «ВКонтакте» совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

За 30-летнего форварда «сине-бело-голубых» отдали свои голоса 62,1% опрошенных—28 155 человек.

Напомним, что «Зенит» крепко закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, в активе петербургского клуба 51 очко. На второй строчке турнирной сетки — московский «Локомотив» с восемью балами.

На звание лучшего игрока тура также претендовали Николай Рассказов из «Спартака», Эрик Бикфалви («Урал»), Федор Чалов (ЦСКА) и другие.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что матч “Зенит” — “Краснодар” стал лидером тура РПЛ по количеству зрителей.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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