Матч “Зенит” — “Краснодар” стал лидером тура РПЛ по зрителям

Несмотря на небольшую вместимость стадиона в Краснодаре, “Зенит” обогнал и “Локомотив» и “Спартак”.

Игра “Зенита” против “Краснодара” собрала больше всего зрителей в 24-ом туре Чемпионата России, сообщили Gazeta.SPb в агентстве Турстат 21 апреля. Команда Санкт-Петербурга победила одного из ближайших преследователей со счетом 3:2.

Достаточно скромная цифра в 34 тысячи зрителей (для сравнения — на игру “Зенита” с “Анжи” в Петербурге пришло на 10 тысяч больше) объясняется вместимостью стадиона в Краснодаре” — все билеты распродали за несколько дней до самого матча.

В Москве на выходных сыграли “Локомотив”, стоявший на втором месте в таблице, и “ЦСКА” — их матч собрал почти 27 тысяч. Игру “Спартака” и “Енисея” смотрели 26,6 тысяч человек.

Следующая игра пройдет 24 апреля — против “Динамо”. Ранее Gazeta.SPb уже сообщила, кто будет судить этот матч.