В результате теракта на Шри-Ланке погибли 359 человек

В день теракта сообщалось, что ранения получили более 400 человек. Фото: https://www.glavny.tv
В день теракта сообщалось, что ранения получили более 400 человек. Фото: https://www.glavny.tv

Число раненых до сих пор устанавливают. Взрывы произошли 21 апреля.

На Шри-Ланке произошла серия взрывов. В воскресенье, 21 апреля, прогремело 8 взрывов. В начале сообщалось о 150 погибших. На сегодняшний день число погибших достигло 359. Об этом сообщает новостной портал Ada Derana со ссылкой на представителя пресс-службы полиции, сообщает ТАСС.

Напомним, взрывы произошли в нескольких отелях и католических церквях. В день теракта сообщалось, что ранения получили более 400 человек. Большинство объектов террористических атак расположено в городе Коломбо. Туристические зоны острова взрывами не затронуты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте на Шри-Ланке.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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