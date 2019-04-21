Беглов выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте на Шри-Ланке

Теракт унес жизни более 150 человек, ранения получили около 400Фото: https://www.youtube.com/
Теракт унес жизни более 150 человек, ранения получили около 400Фото: https://www.youtube.com/

Действующий губернатор уверен, что террористы поступили подло, потому что взрывы произошли в храмах в день великого христианского праздника Светлой Пасхи.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Але5ксандо Беглов высказал соболезнования всем близким и родным в теракте от имени всех петербуржцев.

“От имени всех петербуржцев выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких в результате взрывов на острове Шри-Ланка. Особенно подло, что взрывы произошли в храмах в день великого христианского праздника Светлой Пасхи”, — говорится в сообщении.

Беглов также сказал, что все жители Петербурга потрясены трагедией и не понаслышке знают, что такое теракт.

“Мы разделяем горе каждой семьи, потерявшей родного человека. В эти тяжелые дни желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Петербург скорбит вместе с вами”, — сказал Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ростуризм информирует россиян о том, как вести себя сейчас на Шри-Ланке.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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