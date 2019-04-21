Ростуризм информирует россиян о том, как вести себя сейчас на Шри-Ланке

Погибли около 150 человек и получили ранения более 400. Фото: https://www.youtube.com/

Погибли около 150 человек и получили ранения более 400. Фото: https://www.youtube.com/

Телефон горячей линии российского Посольства в Коломбо на случай возникновения кризисной ситуации: (9477) 2891734.

Министерство иностранных дел Российской Федерации и Федеральное агентство по туризму сообщает, что сейчас Шри-Ланка является зоной повышенной опасности. Учитывая повысившиеся риски в области безопасности, гражданам России, которые находятся в стране на отдыхе, необходимо проявлять бдительность и осторожность, не покидать курортные зоны, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. А также следовать указаниям властей.

По предварительным данным, наших соотечественников среди пострадавших нет. Посольство России в Шри-Ланке находится в контакте с местными правоохранительными органами и готово оказать российским гражданам любую необходимую поддержку.

Все туроператоры, реализующих туры в Шри-Ланку, должны сообщать о ситуации в стране.

Напомним, взрывы произошли в нескольких отелях и католических церквях. Погибли около 150 человек и получили ранения более 400. Большинство объектов террористических атак расположено в городе Коломбо. Туристические зоны острова взрывами не затронуты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Шри-Ланке из-за взрывов заблокированы WhatsApp и Facebook.