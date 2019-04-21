На Шри-Ланке из-за взрывов заблокированы WhatsApp и Facebook

В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия взрывы произошли в нескольких отелях и католических церквях. Фото: https://www.youtube.com/

В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия взрывы произошли в нескольких отелях и католических церквях. Фото: https://www.youtube.com/

На Шри-Ланке из-за взрывов заблокированы WhatsApp и Facebook

Решение о блокировке социальных сетей и мессенджеров было принято после прогремевших днем взрывов. Всего было восемь взрывов.

О блокировке заявила секретарь президента страны Удая Сеневиратне, пишет РБК со ссылкой на The Straits Times. Это было сделано для того, чтобы также предотвратить распространение некорректной и ложной информации. Такая мера носит временный характер, также на Шри-Ланке ввели комендантский час.

Напомним, взрывы произошли в нескольких отелях и католических церквях. Погибли около 150 человек и получили ранения более 400. Большинство объектов террористических атак расположено в городе Коломбо. Туристические зоны острова взрывами не затронуты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что семеро человек, причастных ко взрывам на Шри-Ланке, задержаны.